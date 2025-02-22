İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor: AKOM'dan haftalık hava tahmini

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sabah 08:00 itibarıyla kaldırılacak.

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İstanbul Valisi Davut Gül kararı X’ten şöyle duyurdu:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar saat 08:00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.”

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.



Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için… — Davut GÜL (@gul_davut) February 22, 2025

AKOM haftaya yağış beklemiyor

Bugün İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’ne gör (AKOM) kar yağışı yarın da hafif şekilde sürecek. Haftayaysa parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

AKOM’un X’teki açıklaması şöyle:

“Erken saatlerden (01.00) itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı neticesinde İstanbul’un güney bölgelerinde üç, 10 santimetre, orta bölgelerde 10-20 santimetre ve kuzey bölgelerinde 20-30 santimetre aralığında kar kalınlıkları ölçülmüştür.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların iki dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”