Yedi ile turuncu, İstanbul dahil dört ile de sarı kodlu kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı beklenen yedi ile turuncu, İstanbul dahil dört ileyse sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: AA

Sarı kodla uyarılan iller:

İstanbul

Samsun

Giresun

Trabzon

Turuncu kodla uyarılan iller:

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Sinop

Rize

Artvin

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.