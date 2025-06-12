11 sosyal medya fenomeni gözaltında: Gerekçe kumar oynamaya teşvik

Yayınlarında haksız kazanç sağladıkları ve kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
Polis, bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarında ‘Key Drop’ adlı sitedeki oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etti.
Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
- Tolunay Ören
- Eray Can Özkenar
- Ferhat Can Dama
- Kemal Can Parlak
- Ömer Faruk Karataş
- Mert Kancefer
- Furkan Burak Bayrak
- Duru Batır
- Necati Akçay
- Ferit Karakaya
Gözaltına alınan bir kişininse ismi öğrenilemedi. Gözaltına alınan 11 internet ünlüsü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan sekiz şüpheliden beşinin yurt dışında olduğu öğrenildi.