11 sosyal medya fenomeni gözaltında: Gerekçe kumar oynamaya teşvik

Yayınlarında haksız kazanç sağladıkları ve kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Tolunay Ören, Ferit Karakaya ve Kemal Can Parlak. Fotoğraflar: Instagram

Polis, bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarında ‘Key Drop’ adlı sitedeki oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit etti.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya

Gözaltına alınan bir kişininse ismi öğrenilemedi. Gözaltına alınan 11 internet ünlüsü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sekiz şüpheliden beşinin yurt dışında olduğu öğrenildi.​​​​​​​