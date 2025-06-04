10'uncu Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.
10’uncu Yargı Paketi olarak bilinen ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Meclis’ten geçti.
AKP ve Yeni Yol Partisi’nin kabul edilen aynı mahiyetteki önergeleri doğrultusunda 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25’inci maddeler kanun teklifinden çıkarıldı.
Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, milletvekillerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ederek 11 Haziran Çarşamba 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.