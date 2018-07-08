Son KHK’yla: İhraç edilen ‘imzacı’ akademisyen sayısı 404’e çıktı

701 sayılı KHK’yla ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atıp ihraç edilen akademisyen sayısı 404’e çıktı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 18 bin 632 kişi ihraç edilmişti; 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan 701 sayılı KHK’yla ihraç edilenlerden 199’u akademisyen. 18’i ise ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirinin imzacısı.

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‘Barış Akademisyenleri’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün (8 Temmuz 2018) çıkartılan 701 sayılı KHK ile 18 barış imzacısı akademisyen daha ihraç edildi. İhraç edilen toplam barış akademisyeni sayısı 404’e, iş kaybına uğrayan imzacı sayısı ise 516’ya çıkmış oldu”.

Bugün (8 Temmuz 2018) çıkartılan 701 sayılı KHK ile 18 barış imzacısı akademisyen daha ihraç edildi. İhraç edilen toplam barış akademisyeni sayısı 404'e, iş kaybına uğrayan imzacı sayısı ise 516'ya çıkmış oldu. #HocamaDokunma#OnurHamzaoğlunaÖzgürlük#HanifiBarışaÖzgürlük pic.twitter.com/wlxTVN4eOs — BarışAkademisyenleri (@BarisAkademik) July 8, 2018

461 sayfalık KHK metnine buradan ulaşılabiliyor.

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