KKTC’den, İHA ve SİHA merkezi kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen ve uzun süredin kapalı olan Geçitkale Havaalanı’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde karar aldı. Karar, Doğu Akdeniz’de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde alındı.

Fotoğraflar: DHA

İHA ve SİHA’ların pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı’ndan uçmaya başlayacağı bildirildi. İHA ve SİHA’lar Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

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İHA ve SİHA’ların KKTC’de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara’dan uzman bir ekip KKTC’ye geldi. Geçitkale’de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz’de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları dolayısıyla gerginlik sürerken, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlatmıştı.