Farmakoloji uzmanı profesör: Düşük dozlardaki sıtma ilacı ‘corona’da etkili

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, düşük dozlarda kullanıldığında sıtma ilacının corona virüsüne karşı etkili olduğunu, virüsün mutasyona uğramasının ise ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Tüm dünyayı etkisi altına alarak her geçen gün enfekte ve ölüm sayılarının artmasına sebep olan ‘corona’ya karşı uzmanlar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni tip corona virüsüyle yakın RNA grubuna sahip diğer virüslere karşı etkili olan ilaçları deneyen uzmanlar sonuç almayı ümit ederken, diğer taraftan sıcağın etkili olup olmayacağı uzun zamandır tartışılıyor.

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‘Çoğalarak yaşayabilir’

Virüse karşı yürütülen çalışmaları yakından takip eden Prof. Dr. Coşkun Usta, insan vücudunun 37 derece olduğunu ve bu derecelerde virüsün çoğalarak yaşayabileceğini, 56 derecelik sıcaklıkta ise virüsün 15 dakika yaşadığını söyledi.

‘Sıcak su öldürmez’

Vücut ısısının yükselmesi halinde bağışıklık sisteminin daha etkili hale geldiğini belirten Prof. Dr. Usta şöyle konuştu: “Sıcaklık bir çağrıdır, ancak hiçbir zaman virüsü öldürecek sıcaklığa çıkılmaz. Bazı insanlar ağızlarını ve vücutlarını sıcak suyla temas ederek virüsü öldüreceklerini sanıyor. Bu yanlıştır. Böyle yaparak vücudunuzun fonksiyonlarına zarar verirsiniz.”

Sıcaklık artışının virüsün yayılma hızını yavaşlatacağını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Usta şöyle devam etti: “Sıtma ilacı çok düşük dozlarda kullanıldığında etki ettiğini gördük. Klinik çalışmalarda da görülüyor ki hidroksiklorokinin (sıtma ilacı) de gerek bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri ve virüse etkileri nedeniyle bu ilacın çok önemli ve elzem bir ilaç olduğuna inanıyorum, bu ilaçtan umutluyum.”

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‘Ulusal aşı önemli’

İlacın ucuz olmasının da önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Usta, ilacın Türkiye’deki sonuçlarını da merakla beklediklerini ifade etti.

Virüsün hızla mutasyona uğrayarak yayılmasıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Usta şöyle konuştu: “Bu mutasyon, aşı ve ilaç çalışmalarının yavaşlamasına ve gecikmesine neden oluyor. Bize gelen virüsün yapısının ortaya çıkarılması gerekiyor. ABD’de elde edilen bir aşı bizde çalışmayabilir. Ulusal aşı geliştirmek çok önemli. Türkiye aşı yapmış bir ülkedir. Sadece enerjiyi buraya vermek gerekiyor.”