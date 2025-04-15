Zirai don için araştırma komisyonu kuruldu

Zirai donun araştırılması ve benzer olayların olumsuz sonuçlarının önlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kuruldu.

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Geçtiğimiz hafta sıcakların yurt genelinde ani düşüşü nedeniyle 36 ilde zirai don görülmüştü.

Başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler zarar görmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşamki kabine toplantısının ardından konuşmasında çiftçilerinin harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını söylemişti.

TBMM Genel Kurulu’nda konunun araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla komisyon kurulması, tüm siyasi partilerin olumlu oyuyla kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi üç ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.