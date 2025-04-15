27 ile sarı kodlu zirai don ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), zirai don ve kar yağışı beklenen 27 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

Yağış ve zirai don beklenen iller:

Afyonkarahisar (zirai don)

Aksaray (zirai don)

Ankara (zirai don)

Bayburt (kar yağışı)

Bitlis (kar yağışı)

Bolu (zirai don)

Çankırı (zirai don)

Erzincan (kar yağışı)

Erzurum (kar yağışı)

Eskişehir (zirai don)

Hakkari (kar yağışı)

Karaman (zirai don)

Karabük (zirai don)

Kars (kar yağışı)

Kastamonu (zirai don)

Kayseri (zirai don)

Kırıkkale (zirai don)

Kırşehir (zirai don)

Konya (zirai don)

Kütahya (zirai don)

Nevşehir (zirai don)

Niğde (zirai don)

Siirt (kar yağışı)

Sivas (zirai don)

Şırnak (kar yağışı)

Van (kar yağışı)

Yozgat (zirai don)

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.