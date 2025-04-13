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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji: Sıcaklıklar hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren batı kesimlerde artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, son tahminlere göre yeni haftada üç gün boyunca soğuk ve yağışlı sistemin yurdun iç kesimlerinde etkili olacağını belirtti.


Tekin, “Sıcakların önce mevsim normalleri civarına, hafta ortası itibarıyla da yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Yarın ve salı Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çarşambaysa Orta Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunda da yağışlı hava bekleniyor.

Yağışlar, kıyı kesimlerde, Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak, diğer yerlerdeyse karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yurt genelinde etkili olan zirai donsa önümüzdeki iki gün sürecek. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek zirai dona karşı vatandaşların temkinli olması gerekiyor.

Yarınsa Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Gelecek üç gün İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış görülmeyecek.

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