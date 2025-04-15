Erdoğan: Suriye'de kimi aktörler örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye’nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, buna göre söylemlerini ve politikalarını ayarlamalı, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmelidir” dedi.

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Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu.

Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Suriye’nin istikrarına kim engel olursa karşısında bizi bulacak’

* Gerilimlerin tırmandığı, sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz.

* Muhalefet yolsuzluk soruşturmalarının üzerini örtmek için Batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye’nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık hastalığından kendini kurtaramayan ana muhalefetin bizim vizyonumuzu, diklenmeden dik duruşumuzu anlaması zaten mümkün değildir. Onlar bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini bile görmekten acizler.

* Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes kabul ediyor: Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

* Türkiye her halükarda sulhu sükunun yanındadır. Türkiye her dostunun kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Ama aynı zamanda Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir.

* Özellikle Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye’nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, buna göre söylemlerini ve politikalarını ayarlamalı, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmelidir. Suriye’nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum, karşısında bizi de bulacaktır.

* Tekrar ediyorum, Suriye’de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede yeni bir dönem başlamıştır. Suriye istikrara kavuştukça kazanan tüm bölge olacaktır.

‘Çiftçinin harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için çalışmalara başlandı’

* İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kalıyoruz. Amerika yerlilerine atfedilen şu sözün manasını anladığımız günlerdeyiz: “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde ve son balık öldüğünde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız.” İnsanlık olarak bizden öncekilerden devraldığımız tabiatı, havayı, suyu hoyratça kullanmanın faturasına daha çok muhatap olduğumuz bir dönemdeyiz.

* Hava şartlarına bağlı olan tarımsal üretim de iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Geride kalan beş günlük dönemde bunu maalesef bir kez daha yaşadık. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle ülkemizde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Öyle ki bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri ölçüldü. Bu vesileyle bir kez daha tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti.

* Tarım Bakanlığımız dün karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu. Buna göre bazı hususları tekrar açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtdışı gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk yok. Lakin -17 dereceye düşen sıcaklıklardan dolayı belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip durum daha net ortaya çıkacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

* Bu olay bizlere TARSİM’in önemini tekrar hatırlatmıştır. Don, sel, kuraklık gibi durumlardan etkilenmemek için prim bedelinin yüzde 70’i kadarının devletimizce ödendiği tarım sigortasının yaptırılması büyük önem taşıyor.

* Bugünkü kabine toplantımızda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsüllerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Üreticilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

’25 bin yeni öğretmen atanacak’

* 10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak.