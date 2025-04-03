İsrail savunma bakanı: Suriye'ye saldırılar geleceğe dair bir uyarı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ‘topraklarında düşman güçlere izin verirse’ Suriye yönetimine bedel ödeteceklerini söyledi.

Yisrael Katz. Fotoğraf: AA

İsrail ordusu Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail’in açıklamasına göre çatışma, bölgedeki silahlı unsurların İsrail güçlerine ateş açması sonucunda başlamıştı.

Suriye basınıysa İsrail’in bölgedeki El Cebiliye Barajı’nın çevresini bombaladığını, dokuz sivilin öldüğünü yazmıştı.

İsrail ayrıca dün akşam saatlerinde Humus iline bağlı T4 askeri havaalanına, başkent Şam’daki bir askeri altyapıya ve Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara en az 14 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail savunma bakanlığının bugünkü açıklamasında Suriye’ye dünkü saldırıların ‘geleceğe dair bir uyarı’ olduğu söylendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Katz, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya şu sözlerle seslendi: “Suriye lideri Culani’yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail’e düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz.”

Katz ayrıca, İsrail’in Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.