İsrail Dışişleri Bakanlığı: Herkes Erdoğan'ın Pikachu'ya ne yaptığını görüyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir” dedi.

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Saar’ın X açıklaması şöyleydi:

“Gerçek yüzünü herkes gördü.

Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle.”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail dışişleri bakanına şu sözlerle yanıt verdi:

“İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın X’ten yaptığı bu açıklamayı alıntılayıp şunları yazdı:

“Türk Dışişleri Bakanlığı’nı rahatsız eden neydi?

İşte diktatörün sözlerine açıklık getirmenin bir yolu: Erdoğan’ın antisemit olmadığını, Yahudi devletine karşı saplantılı bir nefret beslemediğini açıkça ifade edin.

Erdoğan’ın Kıbrıs’tan Suriye’ye kadar bölgedeki uluslara ve halklara neler yaptığını herkes biliyor.

Herkes kendi halkına (ve Pikachu’ya) ne yaptığını görüyor.

Ve herkes Yahudi devletine ne yapmak istediğini biliyor.”

Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı.

Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir.

Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 30, 2025

İsrail Dışişleri Bakanının Sosyal Medya Paylaşımı Hk. https://t.co/j6xl24WstF pic.twitter.com/xHvcomIw42 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 30, 2025