Zelenski, Putin'in Paskalya ateşkesini samimi bulmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı’nda geçici ateşkes ilan etmesi hakkında “Semalarımızdaki İHA’lar (insansız hava aracı) Putin’in Paskalya’ya gerçek yaklaşımını gösteriyor” dedi.

Putin, 19 Nisan saat 18:00’den 21 Nisan 00:00’a kadar tek taraflı ateşkes ilan etti.

Ateşkes kararının ‘insani kaygılarla’ alındığını belirten Putin, Ukrayna’nın da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını söyledi.

Zelenski X hesabından paylaşımında Putin’in açıklamasını değerlendirdi.

Rusya’nın ülkesine saat 17:15’te İHA’larla saldırı başladığını belirtti. Geçici ateşkes kararınınsa ‘Putin’in insanların hayatıyla oynama girişimi’ olduğunu savundu.

Zelenski ayrıca “Semalarımızdaki ‘Şahidler’ (Şahid tipi İHA) Putin’in Paskalya’ya ve insanların yaşamlarına gerçek yaklaşımını temsil ediyor” yazdı.

Rusya ve Ukrayna tarafları geçen ay ABD’nin girişimleriyle 30 günlük geçici ve sınırlı ateşkesi kabul etmiş, ancak çatışmalar devam etmişti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD dışişleri bakanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini söylemişti.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



