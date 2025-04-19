Rusya, Paskalya'da geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna’da iki gün sürecek tek taraflı ateşkes ilan etti.

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Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00’den 21 Nisan saat 00:00’a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

Putin, ateşkesin insani kaygılarla alındığını belirtirken Ukrayna’nın da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını söyledi.

Rusya devlet başkanı ayrıca Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlalleri ve provokasyonlarına karşı Rus birliklerinin hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD dışişleri bakanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini söylemişti.