Zelenski: Eurovision’u bir gün Mariupol’da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız

66’ıncısı bu yıl İtalya’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski, “Eurovision katılımcıları ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol’da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 81’inci gününde.

Zelenski, bu yılki yarışmayı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’nın kazanmasıyla ilgili Telegram hesabından bir video paylaştı.

Devlet başkanı, “Önümüzdeki yıl Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak, tarihinde üçüncü kez ve inanıyorum ki son değil” dedi.

Yarışmada Ukrayna’yı temsil eden ekibe teşekkür eden Zelenski, “Düşmanla savaşta muzaffer akorumuzun çok uzak olmadığından eminim” dedi.

Ukrayna, 2004 ve 2016 Eurovision Şarkı Yarışmalarını da kazanmıştı.