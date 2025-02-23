Zelenski: Barış karşılığında görevi bırakmaya hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini söyledi.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

Guardian‘ın aktardığına göre Zelenski’ye basın toplantısı sırasında barış karşılığında Ukrayna devlet başkanlığından ‘vazgeçmeye’ hazır olup olmadığı soruldu.

Buna karşılık Zelenski “Evet, eğer Ukrayna’nın barışı içinse bundan mutluluk duyarım” dedi.

Zelenski, Mayıs 2019’da demokratik yollarla Ukrayna devlet başkanı seçilmişti. Ancak Ukrayna yasaları, Rusya ile Şubat 2022’de başlayan savaştan bu yana yürürlükte olan sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasını yasaklıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Zelenski için ‘seçimsiz diktatör’ demişti.