Zelenski, ABD'yle maden anlaşması imzalamaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’yle nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

Britanya’nın ev sahipliğinde başkent Londra’daki ‘Ukrayna’ konulu liderler zirvesine katılan Zelenski, Ukrayna’ya dönmeden önce Stansted Havalimanı’nda basın mensuplarıyla konuştu:

“Beyaz Saray’da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump’a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?” sorusuna doğrudan cevap vermeyen Zelenski, “Ben sadece Ukrayna’nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum” dedi.

ABD’yle nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenski, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak.”

NATO üyeliği

Zelenski, ABD’li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

“NATO üyeliği için takas yapılabilirim. NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim, o zaman görevimi yerine getirmişim demektir. NATO (üyeliği) benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir.”

Ukraynalı lider bunun kolay olmayacağını belirterek “Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benim seçime katılmamı engellemeniz gerekir. Bu da biraz daha zor olacak” dedi.