Yürürlüğe giren 10'uncu Yargı Paketi'nde neler var?

Yeni yargı paketiyle özel infaz usullerinden trafik cezalarına kadar çeşitli değişiklikler yürürlüğe girdi.

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İnfaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yararlanarak yürürlüğe girdi.

AKP ve Yeni Yol Partisi’nin kabul edilen önergeleri doğrultusunda 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25’inci maddeler kanun teklifinden çıkarılmıştı.

Yeni yargı paketiyle yürürlüğe giren değişiklikler özetle şöyle:

Özel infaz usullerinin kapsamı genişliyor

Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda bir yıl altı aydan üç yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda üç yıldan beş yıla çıktı.

Hafta sonu infaz usulünün hafta içi olacak şekilde uygulanabilmesi kabul edildi.

Konutta infaz usulü

Bazı hükümlülerin kalan cezalarını evde tamamladıkları süre artırıldı.

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler için bir yıldan üç yıla,

70 yaşını bitirmiş kişiler için iki yıldan dört yıla,

75 yaşını bitirmiş kişiler için dört yıldan beş yıla çıkarıldı.

Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler kalan altını yıl cezasını evde tamamlayabilecek.

Müebbet hapis cezası alanlar hariç ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde kalamayacak kişiler, eğer toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmuyorsa cezalarının evde infazına karar verilebilecek.

Hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlüler içinse konutta infaz süresi üç yıldan beş yıla çıkarıldı.

Trafik cezaları artırılıyor

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek biçimde kullananlara cezaların alt sınırı artırıldı.

Cezada alt sınır üç aydan dört aya yükseldi. Yani bu suçu işleyen kişi dört aydan iki yıla kadar hapisle yargılanacak.

Alkol veya uyuşturucu etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç kulanamayacak durumda olmasına rağmen kullananlara alt ceza üç aydan altı aya yükseltildi. Yargılama altı aydan iki yıla kadar hapis şeklinde olacak.

Kasten yaralama ve tehdit suçlarına cezalar artırılıyor

Yürürlüğe giren yargı paketiyle kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 artırıldı.

Basit tehdit suçunda cezanın alt sınırı iki aya çıkarıldı.

Ancak tehdit suçu silahla, kişinin kendisini gizleyerek, imzasız bir kağıtla veya özel işaretlerle, birden fazla kişiyle birlikte ya da suç örgütlerine bağlı güçlerle işlenmişse yargılamada üst hapis cezası sınırı beş yıldan üst sınırı yedi yıla çıkarılacak.

Denetimli serbestlik ve tekerrür hükümleri