YSK başkanı: Kurula olumsuz durum yansımadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerinde oy verme işlemleri sonuçlanmış, kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır” dedi.

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64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de seçime yoğun katılım gözlendi.

Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.

Saat 18:00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21:00’den sonra ise bütün yayınlar serbest. YSK bu saati erkene alabilir.

Muhalefet usulsüzlükleri duyurmuştu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklamasında kurula yansıyan bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Buna rağmen gün boyunca muhalefet yetkilileri, seçimdeki usulsüzlükleri duyurmuştu.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’nda AKP’liler seçmenle kabine girmek istedikleri için kendilerini uyaran Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesine saldırdı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çok sayıda seçmenin haber verilmeden Vatan Partisi sandık kurulu üyesi yapıldığı, bu sebeple kendi sandıklarında oy kullanamadıkları bildirildi. Seçmenler hangi sandıkta üye yapıldıklarını da bilmiyor.

Diyarbakır’da 200’e yakın seçmen, bilgisi dışında sandık kurulu üyesi yapıldığı için oy kullanamadı.

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HDP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “AKP Adıyaman il başkanının kardeşlerinin jandarma eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik” diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Minare köyünde bazı kişilerin CHP’li sandık kurulu üyesini dövdüğünü sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye oy basıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde blok oy kullanmak isteyenleri engellemeye çalışan Fettullah Işıkakdoğan adlı sandık görevlisinin üstüne kaynar su döküldüğünü, Işıkakdoğan’ın daha sonra da dövüldüğünü duyurdu.