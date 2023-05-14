Sandık üyesini dövüp Erdoğan’a seri oy basmışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Minare köyünde bazı kişilerin CHP’li sandık kurulu üyesini dövdüğünü sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye oy basıldığını söyledi.

Bu iddiaya ilişkin görüntüleri Twitter’dan paylaşan Salıcı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a ve emniyet müdürüne ulaşamadıklarını kaydetti.

Şanlıurfa’da Erdoğan’a seri oy bastılar. (Twitter)

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandık başında. Yurdun çeşitli yerlerinden usulsüzlük haberleri geliyor. Bunların en çarpıcısıysa Şanlıurfa’dan.

İddiaya göre Harran ilçesinin Minare köyünde, CHP’li bir sandık kurulu üyesi dövüldükten sonra alandan gönderildi. Daha sonra buradaki oy pusulalarında Erdoğan ve AKP kutularına mühür basıldı. Oy basma işlemi görüntülenerek, AKP’li olduğu anlaşılan Ahmet Arslan tarafından Instagram’dan paylaşıldı.

Bunu Twitter’dan duyuran CHP’li Salıcı, şunları kaydetti: “Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve emniyet müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır.”