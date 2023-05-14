Türkiye sandık başında

Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Saat 08:00’de açılan sandıklar, 17:00’de kapanacak.

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Yurt içinde ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen var. Seçmenler ülke genelinde 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 binden fazla sandıkta oylarını verecek.

Seçimde yarışan cumhurbaşkanı adayı sayısı dört, parti sayısı 24, bağımsız milletvekili adayı sayısıysa 151.

Saat 18:00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Bu saatten 21:00’e kadar sadece YSK’nın seçim açıklamaları yayımlanabilecek. 21.00’den sonraysa bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Diken gelişmeleri canlı olarak aktarıyor.

10:24 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu İstanbul’da kullandı. Akşener burada ”Sandık sonuçlarına herkesin saygı göstermesi kısmına geçiyoruz artık” dedi.

08:00 Oy verme işlemi başladı.