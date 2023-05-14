Vatan Partisi’nin ‘sandık üyesi’ oyunu: Yüzlerce kişi oy kullanamıyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çok sayıda seçmenin haber verilmeden Vatan Partisi sandık kurulu üyesi yapıldığı, bu sebeple kendi sandıklarında oy kullanamadıkları bildirildi. Seçmenler hangi sandıkta üye yapıldıklarını da bilmiyor.

Habersiz sandık üyesi yapılan bazı seçmenler oy kullanamıyor. (Twitter)

Gazeteci Alican Uludağ, Vatan Partisi’nden sandık görevlisi yapılan bu seçmenlerin HDP’li olduğunu bildirdi. Bu kişiler oylarını görevli yazıldıkları sandıklarda kullanabilecekler. Ancak bunun için önce hangi sandıkta görevli olduklarını öğrenmeleri, sonra da ‘142 belgesi’ almaları gerekiyor. Sandık bilgisi onları görevli yazan partide bulunuyor. Belge de yine partiden alınabiliyor. Bu kişilerin çoğunun Vatan Partisi tarafından görevli yazıldığı belirtildi. Vatan Partisi’yse ne sandık bilgisini iletmiş ne de belge vermiş.

Adliyede sıraya girdiler

Bine yakın seçmenin oy kullanamadığını bildiren Uludağ, şunları kaydetti:

*Şahinbey ilçesinde Latife Özmimar İlkokulu’na kayıtlı olan ve yüzde yüz engelli olan bu vatandaşı, başka bir yerde sandık kurulu üyesi olarak görevlendirmişler. Bu yüzden oyunu kullanamıyor. Bu okulda benzer şekilde 645 seçmenin başka yerlerde onayları olmadan görevlendirildiği belirtiliyor. YSK’nın müdahale etmesi gerek.

*Bu seçmenler, sandık kurulu üyesi olsa dahi oy kullanmaları için 142 belgesi gerekiyor. O belge de kendilerini sandık kurulu üyesi yazan partide bulunuyor. Çoğunluğu Vatan Partisi. Özellikle doğu ve güneydoğuda böyle örgütlü bir usulsüzlük izlenimi var.

*Gaziantep Latife Özmimar İlkokulu’da 645, Kazım Karabekir İlkokulu’nda 404 seçmenin oy hakkı bu şekilde gasp edilmek isteniyor. Gaziantep Adliyesi’nde onlarca kişi 142 belgesi almak için sıraya girdi, oylarına sahip çıkmak için.

Gaziantep Latife Özmimar İlkokulu'da 645,

Kazım Karabekir İlkokulu'nda 404 seçmenin oy hakkı bu şekilde gasp edilmek isteniyor. Gaziantep Adliyesi’nde onlarca kişi 142 belgesi almak için sıraya girdi, oylarına sahip çıkmak için. pic.twitter.com/bt9aBVLBx0 — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 14, 2023

Seçim maipülasyonu

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Medyascope’a yaptığı açıklamada, bu sayının 2 bini bulduğunu ve bunun bir seçim manipülasyonu olduğunu söyledi. Toğrul, bu kişileri ulaşabildikleri kadar alıp adliyeye götürdüklerini ve görevli belgesi alıp görevli gösterildikleri okullarda oy kullandırtmaya çalıştıklarını anlattı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Toğrul, “Amaçları Gaziantep’te iki vekil çıkarmamıza engel olmaktır. Geçen yıl iki vekili 42 oy ile kaybetmiştik” diye konuştu.