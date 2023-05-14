AKP’liler, seçmenle kabine girmelerini engelleyen TİP üyesine saldırdı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’nda AKP’liler seçmenle kabine girmek istedikleri için kendilerini uyaran Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesine saldırdı.



AKP’liler TİP üyesine saldırdı. (Twitter)

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandık başında. Fatih’te AKP’li müşahitler, TİP’li sandık üyesine saldırdı.

AKP’li görevlilerin seçmenlerle birlikte oy kabinine girmek istediği ve salondaki diğer görevlilerin buna karşı çıktığı bildirildi.

TİP üyesinin tutturduğu tutanağa göre, AKP’li müşahitler tarafından tehdit edildi, daha sonra da dövüldü.