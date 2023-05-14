YSK: Erdoğan mühürlü oy pusulaları geçerli

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Seçim Bürosu’nun başvurusuna yanıt veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mührü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veya diğer adayların üzerine gelen oy pusulalarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Mühürlü oy pusulası. (Twitter)

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandık başında. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması gerekiyor. Bu esnasında mühür izi, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı görüldü. Bu iz, özellikle Erdoğan bölümüne yansıdığı görüldü.

TİP Seçim Bürosu, söz konusu duruma ilişkin YSK’ya başvurdu. YSK’dan bu konuda karar alınmasına gerek olmadığı, bu durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği ve oy pusulaların geçerli sayılacağı belirtildi.

TİP Seçim Bürosu’nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

*YSK’nin belirttiği 135 sayılı genelgenin 41/2-ç maddesi; “Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz (…) oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi” hükmünü içermektedir.

*Bu maddeden de anlaşılacağı üzere; oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Oylar geçerli

*Oy pusulasının arkasına vurulan sandık kurulu mührü nedeniyle pusulanın ön yüzünde meydana gelen mühür yansıma izinin, o pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermeyeceğini önemle duyurmak istiyoruz.