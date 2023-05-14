‘Sandık üyesi’ oyunu şimdi de Diyarbakır’da

Diyarbakır’da 200’e yakın seçmen, bilgisi dışında sandık kurulu üyesi yapıldığı için oy kullanamıyor.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çok sayıda seçmenin haber verilmeden Vatan Partisi sandık kurulu üyesi yapıldığı, bu sebeple kendi sandıklarında oy kullanamadıkları bildirilmişti.

Bu kişiler oylarını görevli yazıldıkları sandıklarda kullanabilirler. Ama bunun için önce hangi sandıkta görevli olduklarını öğrenmeleri, sonra da ‘142 belgesi’ almaları gerekiyor. Sandık bilgisi onları görevli yazan partide bulunuyor. Belge de partiden alınabiliyor.

Benzer durum Diyarbakır’da da görülüyor.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Diyarbakır Barosu Başkanı Yardımcısı Mehdi Özdemir, bilgileri dışında sandık kurulu üyesi yapılan 100’e yakın kişinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şube Eş Başkanı Rıza Polat’sa 200’ye yakın başvuru aldıklarını ifade etti. Polat, söz konusu seçmenlerin oy kullanabilmesi için başvurduklarını ve durumu tutanak altına aldıklarını söyledi.