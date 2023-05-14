HDP YSK temsilcisi: AKP’lilerin jandarma eşliğinde açık oy kullandırdığını tespit ettik

HDP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “AKP Adıyaman il başkanının kardeşlerinin jandarma eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik” diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Fotoğraf: HDP

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sandık başında.

Kapatma davasına karşı seçime Yeşil Sol Parti çatısında giren HDP‘nin YSK temsilcisi Tiryaki, HDP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gaziantep’te yurttaşların habersiz bir biçimde Vatan Partisi müşahidi olarak görevlendirildiğini hatırlatan Tiryaki, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

‘Şanlıurfa’da açık oy kullandırıldı’

Tiryaki, şimdiye kadar açığa çıkan tespit ettikleri hukuksuzlukları şöyle sıraladı:

*Urfa’nın Siverek ilçesi Çinhisar Mahallesi’nde, Çinhisar İlkokulu’nda açık oy kullandırıldığını tespit ettik. AKP’li yöneticiler ve ortakları açık oy kullandırılmak istenmesine karşı gerekli hukuksal girişimlerde bulunduk. İlçe seçim kurullarını bu konuda uyardık savcılıklara suç bildirimde bulunacağız.

*Bizler Saray’dan ve iktidardan nemalandıkları için halkın iradesine ipotek koymak isteyen yerel işbirlikçileri uyarıyoruz. Bu yaptıkları açıkça suçtur. Urfa halkı iradesine sahip çıkacaktır. Halkımızla birlikte tek bir oyun heba edilmemesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

‘Müşahitlerimize saldırdılar’

*Yine Kahta’ya bağlı Eskitaş köyünde AKP Adıyaman İl Başkanı’nın kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik. Hakimin köye gidip sandık kurulu üyeleriyle ilgili işlem yaptığı yönünde de duyumuz var. Bunu da yakından takip ediyoruz.

*Yine Mardin Kızıltepe İlçesi’ne bağlı kırsal eşme mahallesinde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayının yakınları topluca oy kullanmak istedi duruma karşı çıkan müşahitlerimiz yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada AKP adayının yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup müşahitlerimize saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iki arkadaşımız yaralandı ve arkadaşlarımızın tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.