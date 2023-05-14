Blok oya karşı çıkan sandık görevlisine kaynar su döktüler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde blok oy kullanmak isteyenleri engellemeye çalışan Fettullah Işıkakdoğan adlı sandık görevlisinin üstüne kaynar su döküldüğünü, Işıkakdoğan’ın daha sonra da dövüldüğünü duyurdu.

Salıcı, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Minare köyünde bazı kişilerin CHP’li sandık kurulu üyesini dövdüğünü sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye oy basıldığını söylemişti.

Bu iddiaya ilişkin görüntüleri Twitter’dan paylaşan Salıcı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a ve emniyet müdürüne ulaşamadıklarını kaydetmişti.

Benzer olay yine Şanlıurfa’da yaşandı. Salıcı’nın aktardığına göre Akçakale’deki Kardeşler mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan’ın üstüne kaynar su döküldü. Görevli daha sonra dövüldü.

Işıkakdoğan’ın fotoğrafını ve raporu Twitter’dan paylaşan Salıcı, “Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız” diye yazdı.

Urfa'nın Akçakale İlçesi, Kardeşler Mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldü ve ardından darp edildi.



Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri… pic.twitter.com/BvvXlGrBdl — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 14, 2023

‘Baskı yapın’ talimatı

Salıcı, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın baskı yapılması talebini de paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Albayrak’ın, “Arkadaşlar, yaşlılar için ‘Okuma yazma bilmiyor’ deyip birinci derece yakınıyla ‘(oy) Kullandırın’ baskısı yapın, korkmayın” dediği görülüyor.