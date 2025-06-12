Yozgatlı öğrenciler 'keşfettiği' gök cismine RTE adını verdi

Bilim ve Sanat Merkezi’nden Yozgatlı öğrenciler ‘Asteroit Keşif Kampanyası’nda 10 yeni gök cismi keşfetti. Keşfedilen bir cisme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş harflerine atıfla ‘RTE’ ismi verildi.

Fotoğraflar: AA

Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle yürütülen kampanyada gökyüzü görüntüleri öğrencileri tarafından işlenerek yeni asteroitlerin (Güneş’in etrafında dolanan küçük ve taş benzeri gök cisimleri) izleri araştırıldı.

Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geçici kodlarla onaylanarak öğrenciler adına sertifika düzenlendi.

Keşfedilen cisimlere Erdoğan’a atıfla ‘RTE’yle öğrencilerin, okulun ve öğretmenlerin isimleri rumuz olarak verildi.

‘Daha çok asteroit bulmak için çalışıyoruz’

Keşif yapan öğrencilerden Muhammet Yusuf Ünsal da Sorgun BİLSEM’de 10 yeni cisim keşfettiklerini söyledi. Kendisinin bulduğu cisme isminin baş harflerini rumuz olarak verdiğini anlatan Ünsal şöyle konuştu:

“İnsan keşfettikçe daha da fazla keşfetme ihtiyacı duyuyor. Bunun için daha fazla araştırma ve daha çok asteroit bulmak için çalışıyoruz. İleride uzay mühendisi olmak istiyorum.”

Ahmet Efe Ermişer ise araştırma yapmayı çok sevdiğini belirterek “İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Daha çok asteroit keşfetmek istiyorum” dedi.

Sorgun BİLSEM Müdürü Yusuf Ünal, kurumdaki yedi atölyede toplam 75 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Uzay ve Havacılık Atölyesi’nde ise 10 öğrencinin aktif çalışma yaptığını anlatan Ünal şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz sabit kanat uçak yapımı, dron üretimi ve gökyüzü gözlemlerinin yanı sıra, NASA’nın işbirliğinde düzenlenen asteroit keşif çalışmalarına da katılıyor.

Bugüne kadar 10 asteroitin ön keşfini gerçekleştirdik. Bunlardan birine sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdik. Diğerlerine de okulumuzun, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin adlarını verdik.”