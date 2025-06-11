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Erdoğan duyurdu: Yerli üretim 48 uçak Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de üretilecek 48 adet muharip uçak ‘KAAN’ın Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) açıklamasına göre anlaşma Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında yapıldı. Buna göre ülkeye 48 adet ‘KAAN’ beşinci nesil savaş uçağı ihraç edilecek.


Cakarta’da yapılan imza törenine şu isimler katıldı:

  • Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
  • Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin
  • TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan
  • Milli Savunma Bakan Yardımcısı
  • TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuay Alpay
  • TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu

Uçaklar 10 yılda teslim edilecek. Anlaşma kapsamında Endonezya’ya havacılık alanında teknoloji transferi de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X’te şunları söyledi:

“Dost ve kardeş Endonezya’yla imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı’mız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.”

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