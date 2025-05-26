Erdoğan: 'Ben yaptım oldu' diyerek hukukun çiğnenmesine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak ‘Ben yaptım oldu’ diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz” dedi.
Külliyedeki ‘Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katılan Erdoğan’ın TRT Haber’in aktardığına göre konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun, devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim: Bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir.
* Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek Hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir.
* Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz.
* Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar.
* Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak “Ben yaptım oldu” diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz.