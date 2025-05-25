Erdoğan: Arkadaşlarını pişman oldu, itiraf etti diye hain ilan ediyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını, pişman oldu, suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ilan ediyorlar” dedi.

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İstanbul Kongre Merkezi’ndeki partisinin ‘Her Mahallesiyle İstanbul Programı’na katılan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bizim yoldaşlarımız Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bizim için esas olan milletin rızasıdır, milletin hayır duasıdır. Hırsı, enaniyeti, senlik-benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız.

* Milleti dinlemez, halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz halkçı değil ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz.

* İstanbul’un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor, İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.

* Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını, pişman oldu, suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ilan ediyorlar.

* (CHP Genel Başkanı Özgür) Özel’in, ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür.

* Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor.

* Eski suç ortakları, bavullarla taşınan paralardan İstanbul’da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama ne gam, ne tasa, ne de bir mahcubiyet söz konusu. İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.