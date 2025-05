CHP'den Erdoğan'a ilk yanıt: Aday olamazsın zaten

Adaylık niyetinin olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a CHP’den ilk yanıt geldi:

“Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten.”

Fotoğraf: AA

Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” demiş, CHP’ye ‘ortak ve sivil bir anayasa’ için el ele vermeye çağırmıştı.

Erdoğan’a yanıt CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

ANKA‘nın aktardığına göre Başarır şunları söyledi:

* Bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri’ye dönüp bakacak. Milletvekili orada, 15,5 milyon insanın oyuyla cumhurbaşkanı adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu orada, Şişli, Esenyurt, Beşiktaş belediye başkanlarımız, sanatçılar orada. Bu ülkenin itibarını düşünüyorsan Türkiye’nin hukukunu adaletini o hale getirmeyeceksin. Türkiye’den yatırımcılar kaçıyor. Kimsenin hukuki güvenliği yok.

* “Bir daha aday olmayacağım” diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten.

* Gelin kasımda bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım; “O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir” dedik. Buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın, yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu Meclis’te yapacak.

* Ülkenin itibarını düşünüyorsan yargı bağımsızlığını, şeffaflığı getireceksin. Parlamentoyu, denetimi güçlendireceksin. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gideceksin. İtibarı bunlarla kaybediyoruz.

’15 Temmuz’da Meclis’i kapatmayı düşünüyorlar’

CHP’li vekil ayrıca iktidarın Meclis’i 15 Temmuz’da tatil etme niyetinde olduğunu öne sürdü:

* 15 Temmuz’da Meclis’i kapatmayı düşünüyorlar ve önümüzde iki torba yasa, bir de infaz yasası var. Tatil olacak mı, olmayacak mı; hala bilmiyoruz.

* Bayram ikramiyesi ne olacak? Her ay enflasyon artıyor, her ay her şeye zam geliyor hala 4 bin lira mı vereceğiz. Bu kanunla geliyor. Demek ki bu bayramda da 4 bin lira vereceksin. Meclis’i 15 Temmuz’da kapatıyoruz, ekime kadar Meclis çalışmayacak. Emekli, işçi 14 bin ve 22 bin liraya mahkum mu olacak

* Ekime kadar nasıl gidecek bu ülke? İnsanların mutfağı, dolabı, filesi nasıl dolacak? Emekli ekime kadar idare edebilecek mi, yok. Meclis’te bunları konuşmuyoruz. AYM’nin iptal ettiği yasaları bir torbaya koyuyoruz onu düzeltmeye çalışıyoruz.