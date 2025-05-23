İmamoğlu: Baskıyla ifade alıyorsun, işte bu acziyettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. Yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun” dedi.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada bu sabah erken saatlerde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

49 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada gözaltına alınan sayısı 45’e çıktı.

Aynı soruşturmadan 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi’nden yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“‘Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.’

İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın. Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun.

Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. Sekiz ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır.

Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak.”