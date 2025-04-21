Deniz Zeyrek: Yozgatlı hak hukuk konuşuyor, Ankara'daki Erdoğan şalgam turp…

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“İnşaat değil park/yeşil alan yapılacak” denilen askeri alanlara nasıl rant projeleri yapıldığı, AK Parti yöneticilerin, bakanların ve üst düzey bürokratların oralardan villa almak için nasıl sıraya girdikleri de kimsenin gözünden kaçmıyor. Bir de görgüsüzce yapılan şatafatlı düğünler var. Son örneği Ankara’da yaşandı. Bir İçişleri Bakan Yardımcısı, 1400 davetliyle 4 milyon lira maliyetli bir düğün yaptı. Devletin zirvesinin buluştuğu şatafatlı düğün için otelin bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı.

Tayyip Erdoğan bir yüzük göstererek, yolsuzluklar, yasaklar ve yoksulluklarla (3Y’yle) mücadele edeceğini söyleyerek iktidara gelmişti. Geçen hafta sonu yaşananlar, AK Parti’nin artık zenginlerden oy alan zenginlerin partisi olduğunu, yoksul çiftçilerin, emekçilerin artık AK Parti’den umudunu kestiğini gösterdi.

Bir detay daha ortaya çıktı: Yozgatlı hak hukuk konuşuyor, Ankara’daki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şalgam turp… Ancak Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan’ın da dediği gibi, turpla şalgamla ülke yönetilmiyor. O turpları şalgamları artık Yozgatlılar da bütün ülke de yemiyor (hatta artık fiyatından dolayı yiyemiyor)!

Deniz Zeyrek’in yazısı