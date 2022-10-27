YouTube, sağlık kanalları için sertifika programını başlattı

Video paylaşım platformu YouTube, sağlıkla ilgili içerik üreten doktor, hemşire, terapist gibi lisanslı sağlık profesyonellerinin kanallarını sertifikalandıracağını duyurdu. Şimdilik sadece ABD’de.

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TechCrunch’ın haberine göre şirket, geçen yıl, kanaldaki bilgilerin sertifikalı bir sağlık uzmanına ait olduğunu belirten bir etiket çıkarmış; ayrıca, arama sonuçlarının en üstünde görünen ‘Sağlık kaynaklarından’ adlı yeni bir kısımda bu onaylanmış kanallardan videolar gösteriyordu.

Bu özellikler lansman sırasında eğitim kurumları, halk sağlığı departmanları, hastaneler ve devlet gibi belirli kurumlar için mevcutken, şirket şimdi programı genişletiyor ve ABD merkezli sağlık yaratıcılarını bu programa başvurmaya davet ediyor.

YouTube, platformda sağlıkla ilgili içerik için güvenilir kaynaklar etrafında bir çerçeve oluşturmak üzere Tıpta Uzmanlık Dernekleri Konseyi, Ulusal Tıp Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen yönergeleri takip ediyor. Tüm kurumlar ve sağlıkla ilgili içerik oluşturucuların YouTube’da video çekerken bu kurallara uyması gerekli.

Görsel: Youtube

Video paylaşım platformu, bu sertifika için başvuran içerik oluşturucular için bazı şartları belirledi: Öncelikle kanallarında sağlık içeriği olması, son 12 ayda 2 bin saatin üzerinde herkese açık video izlenmiş olması ve lisanslı bir doktor, hemşire veya ruh sağlığı uzmanı olduklarını belgelemeleri gerekiyor.

Kanallara ‘lisanslı sağlık uzmanı’ etiketi

Kanallar onaylandıktan sonra, ‘lisanslı bir sağlık uzmanı’ kaynağı olduklarını belirten özel bir etiket alacaklar ve videoları da ilgili arama sonuçlarının üstünde sağlık içeriği kısmında görünecek. YouTube, bunun nadir hastalıklar dışında çoğu durumda arama sonuçlarını kapsadığını söyledi.

YouTube Health sorumlusu Dr. Garth Graham, YouTube’un sağlıkla ilgili içerik kurallarına uyduğundan emin olmak için bu kanalları yıllık olarak incelediğini ve gerekirse programdan kaldırdığını belirtiyor.

Almanya da dahil edilecek

YouTube, ABD’nin yanı sıra Almanya’daki sağlık kurumları ve bireyler için başvuru sürecini de açıyor. Bu bölgedeki kullanıcılar, gelecek yılın başlarında sağlık sertifikası etiketlerini görmeye başlayacak.