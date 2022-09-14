Youtube Premium üyeliği olmayanlara kötü haber: Video başında izlenen reklam sayısı beşe çıkıyor

Dünyanın en büyük içerik platformlarından YouTube, son dönemde kullanıcılarını ücretli abonelik hizmetine yönlendirmek amacıyla platformu ücretsiz kullananlara art arda beş reklam göstermek için test çalışmalarına başladı.

ShiftDelete’nin haberine göre YouTube, Premium olmayan aboneliklerinde ilk olarak beş saniyeyi geçmeyen bir reklam kullanıyordu. Ancak gelinen son durumda platform, on saniyeleri geçen iki reklam koyabiliyor. Şirket aldığı yeni kararla ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya beş reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.

Gelen tepkilerin ardından ‘Team YouTube’ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ‘değişen bir şeyin olmadığı’ ifade edildi.

Team YouTube hesabının açıklamasına göre şu anki düzende 5-30 saniye arası değişkenlik gösteren YouTube reklamları, art arda beş reklam politikasında her bir reklamın uzunluğunun 6 saniye olacağı şekilde ayarlanacak. Böylelikle kullanıcının reklam bölümünde harcadığı süre aynı kalacak.

Şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test edilen özelliğin kısa süre içinde tüm sürümlerde olması bekleniyor.

Youtube Premium abonelik ücretleri ise aylık 16.99 TL, öğrencilere 9.99 TL. Aile paketi 25.99, yıllık paket 152.99 TL