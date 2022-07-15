Youtube’da 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk video olmuştu: 10 yıl sonra hala ilk beşte

Bir dönemin fenomeni ‘Gangnam Style’ın videosu 10 yıl önce bugün yayınlanmıştı. Güney Koreli Psy’ın klibi Youtube’da hala en çok izlenen beş video arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Youtube

2012 yazında ve sonrasında uzunca bir süre her yerde o şarkı çalıyordu: Oppa Gangnam Style.

Güney Koreli Psy’ın şarkının kendisi gibi fenomen olan dans figürlerini sergilediği klip yayınlanmasının üzerinden henüz altı ay bile geçmemişken, 21 Aralık 2012’de 1 milyar izlenmeye ulaşarak rekora imza attı.

Bugün platformda tüm zamanların en çok izlenen ilk beş videosunda biri olarak kalmaya devam ediyor. 4,4 milyar izlenmenin üzerinde.

Psy 10’uncu yıldönümü nedeniyle Youtube aracılığıyla şunları söyledi: “Youtube’da 10 yıl önce 1 milyar izlemeye ulaşan ilk kişi olmak olağanüstü bir duyguydu, hala da öyle. Sınırları aşan her türlü müzik türüne yol açmada rolümün olması benim için büyük bir onur.”

Psy’ın kurduğu Youtube milyar görüntülenme kulübüne 10 yıl içinde pek çok video eklendi.

CNN’e konuşan George Mason Üniversitesi’nde K-pop alanında uzmanlaşmış kültürel çalışmalar öğretim görevlisi Gyu Tag Lee’ye göre Kore pop kültürüne Uzakdoğu dışında bilinirlik kazandıran ‘Gangnam Style‘. Lee görüşünü bir adım daha ileri taşıyarak “Gangnam Style olmasaydı bugün dünya çapında birer fenomen olan K-pop grupları BTS ve Blackpink olmayabilirdi” diyor.

Psy’a gelince, böylesi büyük global bir başarıda madalyonun hep bir de arka yüzü olmuş. ‘Gangnam Style’ günlerinde çok mutlu ve heyecanlı odluğunu söylese de sürekli yolda ve sahnede olmanın çok fazla geldiği, içinde bir boşluk hissettiği zamanları anımsıyor.

‘Gangnam Style‘ın başarısını bir daha yakalayamasa da 10 yıldır bir müzisyen ve dansçı olarak kendini kanıtlıyor. 2012’den bu yana üç albüm yayınladı. Kurduğu müzik şirketiyle yeni nesil Güney Koreli müzisyenleri destekliyor.

Ülkesinde verdiği konserlerde hala mekanı doldurabiliyor. Bu sıralara ise pandemi nedeniyle verdiği aradan sonra yeniden başlayan yıllık yaz konserleriyle meşgul.