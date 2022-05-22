YouTube Ukrayna’yla ilgili 70 bini aşkın videoyu kaldırdı

Video paylaşım sitesi YouTube, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili 70 bini aşkın videoyu içerik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdığını, 9 bin kanalı da kapattığını açıkladı. Kaldırılanlar arasında işgali, ‘özgürleştirme operasyonu’ olarak nitelendiren videolar da yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’da Facebook ve Instagram yasaklandı, Twitter’a erişim kısıtlı. Popüler video paylaşım sitesi YouTube’sa kapatılmadı. 24 Şubat’ta işgal başladıktan sonra kapatılan kanallar arasında Kremlin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyov’unki de var. Rusya Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının kanallarının da geçici olarak paylaşım yapmaları engellendi.

Britanya’da yayımlanan Guardian’a konuşan YouTube’un ürün sorumlusu Neal Mohan şunları söyledi: “Bizim büyük şiddet olaylarıyla ilgili bir politikamız var. Bu tür şiddet eylemlerinin inkar edilmesiyle ilgili her şey içine giriyor.. Holokost’tan Sandy Hook’a. Ukrayna’da olup bitenler de büyük şiddet olayı bu nedenle söz konusu politikamıza istinaden harekete geçtik.”

En önemli sorumluluğun kullanıcıların kaliteli, doğru bilgiye ulaşmaları olduğunu, kaldırılan videoların çoğunun Rus hükümetinin temsilcileri, Rusya lehine propaganda yapanlar olduğunu anlattı.

YouTube’un Rusya’da 90 milyon kullanıcısı var ve ülkede reklam verilmesine izin vermiyor.