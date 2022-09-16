YouTube ‘kısa yoldan’ para kazandıracak

Tiktok’la ‘dikey video’ yarışında olan Youtube Shorts (en fazla 1 dakikalık dikey video), kullanıcılara yeni para kazanma yolları sağlamayı vadediyor.

Gelecek yıldan başlayarak Shorts, tıpkı standart YouTube videolarında olduğu gibi üreticilerin ‘partner’ (ortak) olmasına ve bu sayede reklam gelirlerini paylaşmasına olanak sağlayacak. YouTube ayrıca programa uygun olmayan içerik sağlayıcıların bağış, abonelikler ve ürün satışları yoluyla para kazanmasını da kolaylaştırıyor.

Amaç, TikTok’tan daha fazla para kazanma seçeneği sunmak ve rakip platforma akın eden video üreticilerini geri kazanmak.

Uzun vadeli bir para kazanma projesi

Youtube Shorts’un tanıtımından 18 ay sonra gelen duyuruyla YouTube’un baş ürün sorumlusu Neal Mohan, ‘uzun vadeli bir para kazanma projesi‘ sözü verdi. YouTube’un içerik oluşturucu ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Amjad Hanif, Shorts’un günde 30 milyar görüntülenmeye ulaştığını ve her ay 1,5 milyar kişinin bunları izlediğini söylüyor.

Şimdiye kadar YouTube, içerik üreticisi fonları, alışveriş ve bağış yoluyla Shorts’tan küçük yollarla para kazandırdı. Bunlar TikTok ve Instagram’ın kendi dikey videolarından para kazanma yöntemlerine benzer ve birçok içerik sağlayıcı bunların yeterli olmadığını düşünüyor.

Daha kolay partnerlik, daha çok para

Şirket, içerik üreticisinin ‘Süper Teşekkür’ bahşiş seçeneği ve ücretli kanal üyelikleri gibi özelliklerle reklam programının parçası olmadan erişebilecekleri yeni bir model sunuyor.

Kariyerlerinin başlarında, partner programına katılması uzun süren birçok içerik üreticisinin artık çok daha erken katılabileceğini söyleyen Hanif, “Üreticiler, geçmişte olduğundan çok daha erken para kazanmaya başlayacak” diyor.

Yeni çıkacak planı “Shorts’u açar, altı video izler, iki reklam görür ve uygulamadan çıkarsanız, YouTube bu iki reklamdan elde edilen reklam gelirini altı video üreticisine dağıtır” diye açıklayan Hanif, YouTube’un şu anda yaklaşık 2 milyon para kazanan içerik oluşturucusunun olduğunu ve bu sayının 2023’ün sonunda 3 milyona yaklaşmasını beklediklerini söylüyor.

YouTube, içerik üreticilerine son üç yılda 50 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını söylüyor.