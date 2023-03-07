YK Enerji kendini savundu: Ağaçları biz söktürmedik, doğaya saygılıyız

‘Beşli Çete’ diye anılan şirketlerden Limak’ın ortak olduğu YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de 29 zeytin ağacının sökülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Fotoğraflar: İsmail Hakkı Atal

24 Şubat’ta İkizköy KARDOK Derneği Başkanı Nejla Işık ve çevre aktivistlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal YK Eneri tarafından 29 zeytin ağacının söküldüğünü duyurmuştu. Söz konusu ağaçlar Işık’ın dayısının arazisinde. Dayısının YK Enerji’yle anlaştığını belirten Işık, aynı gün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: “Sorumlular bugün olmazsa yarın mutlak yargılanacak ve halk mücadelesi inşallah galip gelecek.”

YK Enerji’nin açıklaması şöyle:

“İÇTAŞ ve Limak iştiraki olan YK Enerji’nin, bölgede belli gruplar ve kişilerce kasıtlı olarak sürekli gündeme getirilen ‘zeytin ağacı kesimi’ iddialarıyla, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir bir ilgisi bulunmamaktadır. YK Enerji’nin yalanlar içeren haberdeki konuyla ilgili de herhangi bir tasarrufu, müdahalesi bulunmamaktadır.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iddia edildiği gibi zeytin ağaçlarının kesilmediği, aksine söz konusu arazideki zeytin ağaçlarının bölge halkından bir vatandaş tarafından başka bir alana transfer edilmek istendiği, zeytin ağaçlarını taşıma girişiminde bulunan kişinin resmi beyanından ve kamuoyuna mal olan açıklamalarından da anlaşılacaktır. Asılsız iddialara ve iftiralara konu olan haber metninin. konuya ilişkin hiçbir kurumdan kanıt ve belge, ilgili resmi/şahsi beyan sunulmadan oluşturulması da şirketimize yönelik kötü niyeti, net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Zeytin ağaçlarını taşıma girişiminde bulunan kişinin ‘YK Enerji’nin konuyla bir ilgisi yoktur’ şeklinde açıklama yaparak basın yolu ile kamuoyunu bilgilendirmesi de dikkate değerdir.

Peki doğaya ve insana saygılı bir uygulama anlayışım misyon edinen YK Enerji, ölmez zeytin ağaçları ile ilgili ne yaptı?

Yerli kaynaklarla ürettiği elektrikle, ülke genelindeki her 40 haneden birinin elektriğini karşılayan YK Enerji olarak bugüne kadar; bölgede yarattığımız 3 bin 100 kişilik istihdamın yanında, rehabilite ettiğimiz alanlarda yöre insanına da iş olanağı sunan zeytin bahçeleri oluşturduk.

Toplamda 22 bin 100 adet zeytin ağacımızın bulunduğu bu alanda, her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadımızı, yöre insanımıza iş imkanı sunarak tamamladık. Birlik, beraberlik ve bereketle tamamladığımız hasadımızın ardından, ölmez ağaçlarımızın meyvelerini, şifa kaynağı kaliteli zeytinyağına ve zeytinyağlı sabuna dönüştürerek taçlandırdık. Ölmez ağaçlarımızla yeniden yeşeren bereketli toprakların bir hediyesi olarak gördüğümüz değerli ürünlerimizi, çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla paylaşm iş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hasadımızın ardından ölmez ağaçlarımıza ve toprağa yıl boyunca özenle bakıyoruz. Linyit üretimi tamamlanan maden sahalarımızı da aynı özenle dolgu ve ağaçlandırma yaparak doğaya geri kazandırıyoruz.

Her zaman sorumluluk bilinciyle faaliyet gösteren YK Enerji, doğal afetlerde, bölgedeki yangınlarda ne yapıyor?

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi’nde 2021 yılı Temmuz ayında başlayan ve 13 mahalleyi etkileyen büyük orman yangınları, herkesi derinden üzmüş ve bölgedeki ormanlık alanların büyük oranda zarar görmesine neden olmuştur.

Bölgede yaşayan halkımızı mağdur eden en büyük yangınlar, ülkemizin enerji arz güvenliği için çalışan YK Enerji bünyesindeki Kemerköy Termik Santraline kadar ulaşmış ve santralimizin bir bölümünde maddi zarara neden olmuştur.

Kamuoyuna derin bir üzüntü yaşatan yangın, YK Enerji bünyesindeki Yeniköy Termik Santraline ulaşmak üzereyken kontrol altına alınmıştır.

Bu büyük yangınlarda yöre halkı gibi mağdurlardan biri olan YK Enerji, bu büyük yangının ilk gününden itibaren alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmıştır.

YK Enerji yöneticileri başta olmak üzere; Yeniköy Kemerköy Termik Santrali İtfaiye Birliğimiz YK Enerji çalışanlarından oluşan gönüllülerimiz de yangınla mücadelede görev almıştır. Karada, iş makineleri ve dozerlerle lojistik destek sağlayan YK Enerji, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde çalışmalara destek vermek amacıyla dünyanın en büyük yangın söndürme helikopterini kiralayarak, orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlamıştır. Yeniköy Kemerköy Termik Santrali İtfaiye Birimi ile bölgedeki diğer münferit yangınlara da her zaman destek sağlama gayreti gösteren YK Enerji, yangınla mücadele çalışmalarının yanı sıra 6 Şubat 2023’te meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük hasara, can kayıplarına sebep olan deprem felaketinin ilk gününden itibaren ‘Birlik ve Beraberlik’ parolası ile tüm imkânlarını seferber etmiştir. Deprem bölgesine arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makineleri, kamyonlar, yakıt tankerleri, arazi araçları ve 38 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibini sevk etmiştir. Ayrıca depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk yardım, hijyen, gıda malzemesi ve giysi yardımı ile konteyner sevkiyatı da hız kesmeden devam etmektedir.

YK Enerji ailesi olarak faaliyetlerimize başladığımız ilk günden itibaren misyonumuz; uygulamalarımızın her aşamasında doğaya ve insana saygılı, sürekli iyileşen kalite odaklı yaklaşımlarıyla ülkemizin enerji ihtiyacına sürdürülebilir katkı sağlamaktır. Daima bu görev bilinci ve alanında lider ve örnek bir firma olma gayesi ile yolumuza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”