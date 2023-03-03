Yeni Şafak okurlarını trolledi

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, dünkü millet ittifakı toplantısından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açı nedeniyle masada görünmediği bir fotoğrafı, “Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan altılı masa toplantısında Meral Akşener yer almadı” diye haberleştirdi.

Fotoğraf: AA

Dünkü altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masaya gelmiş, Akşener buna karşı çıkmıştı. Ardından İYİ Partililer Twitter’da kızgın mesajlar paylaşmıştı.

Toplantının ev sahibi Saadet Partisi medyaya çok sayıda fotoğraf servis etti. Bunların arasında Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun çekim açısı nedeniyle görünmediği ya da az göründüğü iki kare de yer aldı.

Anadolu Ajansı ve Yeni Şafak’ın kullandığı fotoğraflar.

Anadolu Ajansı’ysa sadece bu iki fotoğrafı abonelerine servis etti. Yeni Şafak da haberinde Akşener’in Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın arkasında kaldığı için görünmediği fotoğrafı kullandı.

Gazete ‘beşli masa’ diyerek haberi verirken, Twitter’da bunu, “Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan altılı masa toplantısında Meral Akşener yer almadı” diye duyurdu. Twitter’da okurlarını ‘trolleyen’ Yeni Şafak, sitedeki haberde buna kılıf uydurdu.

Yeni Şafak’ın tweet’i.

Söz konusu toplantı hakkında sadece iki fotoğraf servis edildiğini iddia eden gazete haberinde şunları yazdı: “Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa’dan tartışılan bir fotoğraf geldi. Saadet’in servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. Karenin mesaj mı olduğu, yoksa sehven mi seçildiği anlaşılamadı.”