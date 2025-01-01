Yeni bir yıl, yeni bir nesil: Gen Beta geliyor

Zaman geçiyor kuşaklar değişiyor. 2025’te doğan bebekler de yepyeni bir neslin parçası olacak: Gen Beta

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Yeni yıl, yeni bir nesil!

2025’te doğan bebekler, yepyeni bir kuşak olan Beta kuşağının ilkleri olacak. Çünkü 2010-2024 arasında doğan Alfa kuşağını, 2039’a kadar sürecek olan Beta kuşağı takip edecek.

Uzmanlar bu yeni neslin nasıl bir dünyada yaşayacakları ve hangi problemlerle başa çıkmak zorunda olacaklarını konusunda ön görülerde bulunmaya başladı.

Kişisel blogunda Gen Beta hakkında görüşlerini paylaşan sosyal araştırmacı ve gelecek bilimci Mark McCrindle, bu yeni nesil çocukların büyük toplumsal zorluklarla boğuşan bir dünyayı miras alacaklarını söyledi.

McCrindle incelemesinde şöyle yazdı:

“İklim değişikliği, küresel nüfus değişimleri ve hızlı kentleşmenin ön planda olduğu bir ortamda sürdürülebilirlik yalnızca bir tercih değil, bir beklenti olacak.”

McCrindle ayrıca 2035’e gelindiğinde Beta kuşağının dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacağını, yapay zekanın güç verdiği bir dünyada yaşayacağını söyledi ve şunları söyledi:

“Beta Kuşağı, yapay zeka ve otomasyonun eğitimden işyerlerine, sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar günlük yaşama tam anlamıyla yerleştiği bir çağda yaşayacak.“

McCrindle ayrıca, çoğunluğu Z kuşağından oluşan Beta kuşağı ebeveynlerinin, sosyal medya kullanımına seleflerinden farklı bir yaklaşım sergileyebileceğini öngördü:

“Birçok milenyum ebeveyni çocuklarının hayatlarını belgelemek için sosyal medyayı kullanırken, Z kuşağı sosyal medya kullanımının hem olumlu yönlerini hem de zorluklarını küçük yaşlardan itibaren daha iyi biliyor.

Z kuşağı ebeveynleri, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamanın onlar için yüksek bir öncelik olduğu konusunda daha güçlü bir şekilde hemfikir.“

Kuşak araştırmacısı Jason Dorsey’se Beta kuşağının pandemi sonrası bir dünyada doğacağını ve bunu tarih derslerinde öğreneceklerini belirtti.

Dorsey, NBC News’e verdiği demeçte “Bu, belki büyük kardeşlerin yaşadığı, kesinlikle tarihte öğrendikleri bir şey olacak” dedi.

Beta kuşağı oy kullanabilecek yaşa geldiğinde X kuşağı (yani 1965-1980 arasında doğanlar) iktidardaki demografik grup olacak ve iklim değişikliğinin kötüleşmesi gibi hassas konular gündemde olacak.

Dorsey şunları söyledi:

“Gen Beta oy verecek yaşa geldiğinde muhtemelen Z kuşağını seçilmiş yetkililer olarak göreceğiz. İklim değişikliği onlar için gerçekten büyük bir sorun olmaya devam edecek.“