Yedi gezegen gökyüzünde 2040'a kadar son kez dizilecek

Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn olmak üzere yedi gezegen, 28 Şubat gecesi gün batımından hemen sonra açık bir gökyüzünde kısa bir aralıkta görülebilecek.

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Güneş sistemimizdeki gezegenler, Dünya ile hemen hemen aynı düzlükte Güneş’in etrafında dönüyor.

Gezegenler uzayda büyük mesafelerle ayrılmış durumda fakat güneşin yörüngesinde farklı hızlarda ve uzaklıklarda döndükleri için Dünya’dan bakıldığında sıralanmış gibi göründükleri ve muhteşem bir görsel şölen yarattıkları nadir anlar görülebiliyor.

Bu hafta gökyüzünde bu nadir olay görülecek. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn olmak üzere yedi gezegen gökyüzünde kısa süreliğine yan yana olacak.

Venüs ve Jüpiter parlaklıkları nedeniyle en kolay fark edilecek gezegenler olurken Mars’sa belirgin kırmızımsı rengiyle ayırt edilebilecek.

‘Gezegen geçidi’ olarak bilinen bu nadir olay, 2040’a kadar bir daha gerçekleşmeyecek.

Yedi gezegenin hepsi özellikle 28 Şubat gecesi gün batımından hemen sonra açık bir gökyüzünde kısa bir aralıkta görülebilecek.

Uzmanlar; Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars’ın çıplak gözle görülebileceğini, Satürn’ün ufukta alçakta olacağı için daha zor görülebileceğini ve Uranüs ve Neptün’ü görebilmek için ise teleskopa ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden astronom Dr. Edward Bloomer mümkün olduğunca çok gezegeni görebilmek için ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gidilmesini önerdi ve şunları söyledi:

“Yedi gezegenin, onları görebilmeniz için uygun bir yerde bulunması nadir bir fırsat. Gün batımından sonra ufuk çizgisinin altına düşmeden önce onları yakalamak için gerçekten sadece birkaç dakikanız var.

Ondan sonra, Venüs, Jüpiter ve Mars’ı çok daha uzun bir süre boyunca net bir şekilde görebileceksiniz. Uranüs teknik olarak çıplak gözle görülebilir ancak bunun için mükemmel bir görüşe ve ideal koşullara ihtiyacınız var.“

Türkiye genelinde bu hafta hava genelde bulutlu ve parçalı bulutlu olsa da siz yine de şansınızı denemek için akşam saatlerinde gökyüzüne bakmayı unutmayın.