Gezegen geçidi: Altısı yan yana dizildi

Altı gezegen aynı hat üzerinde yan yana geldi.

Sırasıyla yan yana dizilen gezegenler şöyle; Satürn, Venüs Neptün, Uranüs, Jüpiter, Mars. Fotoğraf: Andrew McCarthy

Güneş sisteminde sekiz gezegen var. Bunlardan altısı yan yana dizildi.

Bu olaya ‘gezegen defilesi’ veya ‘gezegen geçidi’ deniliyor. Yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında yine bu uzak gezegenler güneş sisteminde şimdikine benzer şekilde yakın bir bölgede konumlanmışlardı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu şunları dedi:

“2027’de Jüpiter bu gruptan ayrılmaya başlayacak ve tekrar dolanarak Satürn’e yetişmesi için 10 yıl beklemek gerekecek. Aynı zamanda bu grupta Uranüs ve Neptün’ü gözlemek istiyorsak bu iki gezegenin bir araya gelmesi 170 yıl sürüyor. Dolayısıyla bir süre Uranüs bu gruptan ayrılmaya başladıktan sonra tekrar Neptün’le buluşması için baya beklemek gerekecek. Neredeyse 2150 yılının sonrasına denk geliyor.”