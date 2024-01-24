Bilim insanları yaşanabilecek 85 gezegen buldu

NASA verilerini inceleyen bilim insanları, güneş sistemi dışında yaşanabilecek 85 gezegenin olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: Pexels

The Independent‘ın haberine göre gökbilimciler, güneş sistemimizin dışında yaşam için gerekli sıcaklıklara sahip olduğu düşünülen 85 gezegen keşfetti.

NASA’nın Geçişli Ötegezegen Araştırma Uydusu’ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedilen gezegenler, boyut olarak Jüpiter, Satürn ve Neptün’e benzerlik gösteriyor.

TESS’le yıldızların önlerinden geçen nesnelerin neden olduğu ve geçiş olarak bilinen parlaklık düşüşleri gözlemlenebiliyor.

Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilebilmesi ve yıldızının yörüngesinde ne kadar sürede döndüğünün belirlenebilmesi için genellikle en az üç geçişin görülmesi gerekir.

Ama araştırmacılar bu defa daha soğuk gezegenler bulabilmek için iki geçiş yapan gezegenlere odaklandılar.

85 aday ötegezegenin ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönme süresi 20 ila 700 gün arasında değişiyor. TESS tarafından gözlemlenen çoğu ötegezegenin yörünge periyodu 3-10 gün arasında.

Araştırmacılar, bazı gezegenlerin ev sahibi yıldızlarından yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklığı sağlayabilecek kadar uzakta olduğunu söylüyor. Buna ‘yaşanabilir bölge’ adı veriliyor.

85 potansiyel ötegezegenin 60’ı yeni keşfedildi, 25’iyse bağımsız araştırma ekipleri tarafından farklı teknikler kullanılarak TESS verileri sayesinde tespit edildi.

Araştırma sorumlusu Profesör Daniel Bayliss şöyle konuştu: “Yeni keşfettiklerimiz gibi nispeten soğuk gezegenler bulmak çok heyecan verici, bu gezegenler gerçekten de insan yaşamı için elverişli olabilecek sıcaklıklara sahip olabilir.”