Yayaya çarpıp serbest bırakılmıştı: Eski Yemen savunma bakanının oğluna ev hapsi

İstanbul’da yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve serbest bırakılan Eski Yemen savunma bakanının oğlu Musaeed Hussein hakkında tepkilerin ardından ev hapsi kararı alındı.
Musaeed Hussein’in İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 71 yaşındaki Pakize Özer’e arabasıyla çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuş ve ülkeden kaçmıştı. Bu nedenle söz konusu yeni haber, büyük tepki çekerek gündem oldu.
Bunun üzerine yeni bir adım geldi. Hussein’in avukatı Kerim Bahadır Şeker, müvekkili hakkında ev hapsi kararının alındığını duyurdu.
Eski Yemen savunma bakanının oğlu İstanbul’da yayaya çarptı, serbest bırakıldı
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