Eski Yemen savunma bakanının oğlu İstanbul’da yayaya çarptı, serbest bırakıldı

Eski Yemen savunma bakanının oğlu Musaeed Hussein, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 71 yaşındaki Pakize Özer’e arabasıyla çarparak ağır yaraladı. Hussein yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Diken

Özer, 10 Aralık’ta saat 14:00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada bir araba Özer’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özer yere düşerek kafasını çarptı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından kaza mahalinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer’in hayati tehlikesi devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özer’in yanındaki bir kişi daha çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Arabanın sürücüsü Yemenli Musaeed Hussein ‘taksirle yaralama’ suçundan gözaltına alındı.

Hussein ifadesinde kaza sırasında aracın yolcu koltuğunda babası eski Yemen savunma bakanı Ahmed Musaeed Hussein’in oturduğunu söyledi: “Olay günü babamla birlikte kiralamış olduğumuz araçla gezmek için yola çıktık. Olay yeri olan yokuşta yaklaşık 7 km hızla ilerlerken bir anda müşteki (Pakize Özer) karşıma çıktı. Karşıdan da güneş geldiği için tam olarak nereden geldiğini görmedim. İlk olarak duyduğum sese göre müştekinin bastonu araca çarptı. Ben kesinlikle müştekiye çarpmadım. Olay yerinde herhangi bir uyarı işareti veya yaya geçidi yoktu. Hatta yayaların yola atlamaması için yol kenarında zincir bulunmaktaydı. Kaza tespit raporuna göre herhangi bir suçum bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.”

Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen Hussein, yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Eski Yemen savunma bakanının oğlu İstanbul’da yayaya çarptı, serbest bırakıldıhttps://t.co/4cDFHhExqM pic.twitter.com/gf6yR4Lv1j — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

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