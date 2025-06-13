Yavaş, bakanlığa seslendi: Ankara'da havaalanı metrosunu hala yapmadılar

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulaştırma Bakanlığı’na seslendi: “Ankara’da maalesef kendilerinin yapacağı belli olan havaalanı metrosunu hala yapmadılar.”

Mansur Yavaş. Fotoğraf: @tarihikentler / X

ABB başkanı Mamak metrosu temel atma törenine katıldı. ANKA’nın aktardığına göre Yavaş şunları söyledi:

* Ankaray’ın ve Kızılay-Batıkent metrosunun projeleri sayın Murat Karayalçın döneminde yapılıp finansı bulundu ve inşaat çalışmalarına başlandı.

* Belediyeden bir kuruş çıkmadan, onun sağladığı projeyle devam etti ve bitirildi. Bu sayın Karayalçın başarısı. (eski ABB başkanı Melih) Gökçek döneminde biten hiçbir metro yoktur.

* Göreve gelir gelmez metroları yapmak için hatlar belliydi Ulaştırma Bakanlığı’na başvurduk, yatırım programına alınmış bir metro vardı: Havaalanı metrosu. Ulaştırma Bakanlığı “Onun projesini biz yapıyoruz, yapımını da biz yapacağız” dedi. Vermediler bize.

* Belediye meclisinde ilan ettim, Ulaştırma Bakanlığı’na yazı yazdım. “Siz yapmayacaksanız havaalanı metrosunu yapayım” diye. “Hayır” dediler ve bu sene de bütçeye 3 bin lira iz bedeli koydular. İstanbul’da metro yarıştırırken Ankara’da maalesef kendilerinin yapacağı belli olan havaalanı metrosunu hala yapmadılar.

* Dünyadaki gelişmiş ülkeler içerisinde havaalanından kent merkezine metrosu olmayan bir kent olmanın şerefini bize bahşetmeye devam ediyorlar maalesef.