Mansur Yavaş: İktidar değiştikten sonra Silivri'yi kapatalım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na (İBB) destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Yavaş: “İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri’yi kapatalım.”

Fotoğraf: CHP

İBB başkanı ‘İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmek’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ile ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘ten ifade verdi.

İmamoğlu, 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı. İfade işlemi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Çok nezaketli bir ortamda ifade verdi. Herhangi bir yönlendirme sorusu olmadı. Toplamda sekiz sayfalık bir ifade verdi; beş sayfa Akın Gürlek, üç sayfa bilirkişi soruşturması olmak üzere. İfadesini sözlü verdi, yazılı olarak da sunacağız” dedi.

Yavaş, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geldi. İmamoğlu ile CHP otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Yavaş “Silivri’yi kapatalım” dedi.

Yavaş’ın konuşması şöyle:

* Aslında İstanbul’a geçmiş olsun diyoruz. Hukuk her daim hakim olmalı.

* Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor.

* Adeta Türkiye’yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki, oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir.

* Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez.

* Alır, iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apartopar alınıp tutuklanması, hukukta en son başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.

* Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz, altına birileri yazıyor “Silivri soğuktur” diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar.

* Altına “Silivri soğuk” diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir.

* Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması suretiyle, kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız.

* Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz.

* Hiç böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız, sonuçta karar vereceksiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli İstanbullular, buradan biraz sonra Silivri’ye gidip orada gereksiz yere tutuklu, çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var.

* Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla madem “Silivri soğuktur” ağızlarda, FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş, sayın başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri’yi kapatalım! Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinize tüm Ankaralı’nın selam ve saygılarını sunuyorum.